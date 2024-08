A proposta busca capacitar estudantes para lidar com situações de risco e desastres naturais

Será lançado na próxima terça-feira (27/8) o projeto-piloto do programa Defesa Civil nas Escolas, que tem como objetivo ensinar os estudantes a se protegerem em situações de risco e desastres naturais. O projeto, uma iniciativa do Governo de Minas por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), busca acompanhar o contexto atual, no qual eventos climáticos extremos estão se tornando cada vez mais frequentes.





“Ao capacitar os jovens, estamos não só protegendo vidas, mas também formando cidadãos conscientes e preparados para enfrentar os desafios dos desastres naturais e outras emergências”, destaca a diretora de Educação em Proteção e Defesa Civil, tenente Stefani da Silva Mota.





Na primeira etapa da iniciativa, cerca de 195 alunos serão capacitados em escolas de dois municípios: Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), e Rio Piracicaba, na região Central.

Com o objetivo de tornar o aprendizado mais dinâmico e prático, a capacitação será realizada por meio de atividades lúdicas e educativas, como jogos, oficinas, gincanas, peças de teatro, corridas de orientação e simulações de evacuação. Com essa proposta, a ideia é facilitar a absorção de conceitos essenciais sobre meio ambiente, sustentabilidade, mudanças climáticas e percepção de riscos.

A expectativa da Cedec é que, futuramente, a iniciativa seja levada para outras regiões de Minas Gerais.