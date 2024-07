Fachada do prédio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE); remuneração mensal chega a R$ 13.994,78

Termina nesta quinta-feira (18/7) o período de inscrições no concurso unificado da Justiça Eleitoral. Interessados podem se inscrever por meio do site da banca organizadora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 85 a R$ 130, a depender do cargo.

O certame preencherá vagas de cargos efetivos dos quadros de pessoal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e 26 tribunais regionais eleitorais (TREs), além da formação de cadastro reserva. São ofertadas 412 vagas para 21 cargos das carreiras de analista e de técnico judiciário, ambos de nível superior de ensino, em diversas especialidades.

O valor da remuneração mensal é de R$ 13.994,78 para analista judiciário. Já o salário para técnico judiciário é de R$ 8.529,65, com a exceção para a especialidade de agente da polícia judicial que é de R$ 9.773,56.

Provas adiadas

Na terça-feira (16/7) o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retificou o edital e alterou a data da aplicação das provas. Agora, a seleção será realizada em 8 de dezembro. Consequentemente a nomeação dos aprovados também foi adiada sendo transferida para julho do ano que vem. O documento também traz algumas mudanças no conteúdo programático para alguns cargos.

Compõem a seleção: provas objetivas (para todos os cargos), prova discursiva (apenas candidatos ao cargo de analista judiciário), teste de aptidão física (para agente da polícia Judicial) e avaliação de títulos para os cargos de analista judiciário.