A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) publicou o resultado final preliminar do concurso para cargo de policial legislativo nesta terça-feira (16/7). O órgão também informou que o prazo para recursos contra o resultado, assim como a classificação final, irá até esta quinta-feira (18).

Os resultados podem ser acessados pelos participantes no diário legislativo do dia, disponível no site da ALMG.

Ao todo, foram oferecidas 16 vagas para homens, sendo 2 vagas para pessoas com deficiência (PCD’s), e 4 vagas para mulheres, sem vaga destinada para PCD’s.





As qualificações exigidas para o cargo, para homens e mulheres, são certificado de conclusão de curso de nível médio de escolaridade expedido por instituição legalmente reconhecida e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B.





A jornada de trabalho para esse cargo, como descrito no edital do concurso, é de 30 horas semanais, registradas no terminal coletor de dados, com exigência de disponibilidade para plantões noturnos, em finais de semana e feriados, mediante escala. O vencimento previsto é de R$5.351,73, além de outros benefícios como auxílios transporte e alimentação, assistência médica e gratificação de função policial.