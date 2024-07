A concessionária EPR Via Mineira, que vai administrar 232 quilômetros da BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, realizará mutirões de contratação de colaboradores nos próximos dias. A estimativa é que nas próximas duas semanas mais de 95 pessoas sejam efetivadas em diferentes posições e regiões.

As vagas são para diversas funções, que vão desde a área operacional, engenharia até administração. O recrutamento está sendo anunciado conforme a demanda e o avanço no processo de instalação da empresa. Para se candidatar a uma das vagas, os interessados devem encaminhar currículo para selecao040@grupoepr.com.br

Entre os dias 10 e 12 de julho já foram realizadas algumas rodadas de contratação de profissionais para atuar nas cabines de pedágio nas cidades de Conselheiro Lafaiete, Barbacena e Congonhas, todas na Região Central de Minas. Neste período, foram disponibilizadas 52 vagas.

A ideia é que outros mutirões ocorram em diferentes municípios para oportunizar os interessados a concorrer aos postos. As ações estão sendo coordenadas em conjunto com o Sine (Sistema Nacional de Emprego) dos municípios contemplados na concessão.

Além disso, nos próximos dias, a EPR vai entrar em contato direto com os trabalhadores da atual responsável pelo trecho, a Via 040, para verificar a possibilidade de absorvê-los em seu quadro de colaboradores. Não há qualquer predisposição de substituição dos atuais colaboradores e a concessionária está avaliando todas as possibilidades.

Novo contrato



O contrato de concessão da BR-040 foi assinado no último dia 4. Desde então, a EPR Via Mineira passa por um período de transição de até 30 dias, garantindo o processo de continuidade das estruturas de comunicação da rodovia. Portanto, não haverá descontinuidade de serviços operacionais e de cobrança de pedágios, dado que está programado o cumprimento dos requisitos para o início de operação.



Até o fim do primeiro ano de concessão, a EPR ainda realizará uma série de intervenções, denominadas de trabalhos iniciais. Está previsto a requalificação das pistas para remover imperfeições existentes e revitalização de toda a sinalização, incluindo a pista e as placas de informações. As instalações operacionais, como bases de apoio aos usuários e centro de controle operacional, também serão devidamente adequadas.