Os resultados das provas objetivas do concurso público da Caixa Econômica Federal já estão disponíveis na “Área do Candidato” no site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora da seleção. Os exames foram aplicados em 26 de maio para o preenchimento de 4.050 vagas.





Foram liberadas também as notas preliminares da avaliação discursiva e a convocação dos aprovados para entrega dos diplomas para cargos de nível superior, podendo ser enviados entre os dias 6 e 8 de julho.





Serão 2 mil vagas para o cargo de Técnico Bancário Novo (TBN) na carreira geral na instituição e outras 2 mil vagas na área de Tecnologia da Informação (TI), todas de nível médio. Além de 50 vagas de nível superior, sendo 28 delas para médicos do trabalho e 22 para engenheiros de segurança do trabalho.

As remunerações iniciais variam de acordo com o cargo escolhido. O aprovado em cargo de nível médio começará a carreira no banco com salário de R$ 3.762. Já para as carreiras profissionais de médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho, de nível superior, a remuneração inicial é de R$ 11.186 e R$ 14.915, respectivamente.

Provas no Rio Grande do Sul





Os exames do concurso da Caixa Econômica Federal foram adiados para os candidatos inscritos no Rio Grande do Sul, em razão das enchentes que atingiram o estado no final do mês de abril deste ano, mas ainda não há uma nova data definida.