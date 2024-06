Estão abertas as inscrições para um curso gratuito de maquinista. Serão ofertadas 20 vagas para Belo Horizonte e 20 para Vitória, no Espírito Santo. O curso é realizado em uma parceria da VLI, companhia de soluções logísticas que opera ferrovias, portos e terminais, com o Senai.





Os interessados devem se inscrever até 23 de junho no site da companhia. As aulas acontecerão a partir do dia 15 de julho e vão até 4 de outubro. Das 20 vagas disponíveis para cada cidade, parte delas será destinada a mulheres, pessoas com deficiência (PCDs), pretos e pardos.





Quem concluir a formação vai receber um certificado e entrar para o banco de currículos da VLI. O aluno terá a possibilidade de ser acionado em futuros processos seletivos da empresa.

Para participar, é preciso ter mais de 18 anos e ensino médio completo. Além disso, no momento da inscrição, é necessário anexar no site original o documento oficial de identificação com foto (RG ou CNH), original do CPF, comprovante de residência e comprovante de conclusão do ensino médio.

