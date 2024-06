A operadora Tim abriu vagas para o programa de estágio deste ano. As inscrições são até 19 de julho, com 145 vagas nas áreas de tecnologia, análise de dados, gestão corporativa, engenharias, finanças e negócios.







O processo de dinâmicas e entrevistas será gamificado. As inscrições podem ser feitas por aqui. Os critérios são: Estar cursando o nível superior e previsão de formatura a partir de junho de 2026.



Em 2023, a companhia registrou o recorde de mais de 13 mil inscrições e mira o foco na diversidade de gênero e raça nas contratações. Dentre as vagas preenchidas no último ano, 30% se autodeclararam LGBTI+ e 56% pretas ou pardas.

“Nosso objetivo é capacitar os estagiários e estagiárias com foco nas profissões do futuro, em linha com a evolução do nosso negócio e os desafios de contratação que teremos nos próximos anos. Buscamos diferentes perfis, histórias e formas de pensar, contribuindo para uma cultura de diversidade em constante crescimento”, ressalta Maria Antonietta Russo, VP de Pessoas, Cultura e Organização da TIM.



Grande parte das vagas é para a sede da TIM no Rio de Janeiro, mas também há oportunidades em São Paulo, Santo André, Recife, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Aparecida de Goiânia e Belém. O modelo de trabalho será híbrido.

As bolsas têm valores entre R$ 1.530 e R$ 1.700 e as pessoas selecionadas terão vale-transporte, vale- alimentação e/ou refeição, seguro de vida, assistência médica e odontológica, smartphone com pacote de voz e dados, curso de Inglês online, auxílio-creche e folga no dia do aniversário.