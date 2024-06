O estudante mineiro Marcos Paulo Gonçalves, de 16 anos, de Montes Claros, no Norte de Minas, vai representar o Brasil na Olimpíada Ibero-Americana de Biologia (OIAB), que acontecerá em Havana, capital de Cuba, entre os dias 9 e 13 de setembro deste ano. Ele conquistou a medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Biologia (OBB), que garantiu a vaga para disputar a OIAB.

Marcos Paulo, que é aluno do segundo ano do ensino médio no Colégio Prisma, em Montes Claros, concorreu com 152.650 estudantes de 2.623 escolas inscritas na OBB.

Ele ficou entre os 16 estudantes classificados para a seletiva internacional, que ocorreu no mês de maio, no Instituto Butantan, em São Paulo. Desses, apenas quatro estudantes foram selecionados para a Olimpíada Ibero-Americana, entre eles, Marcos Paulo, o único estudante do segundo ano do ensino médio.

A Olimpíadada Brasileira de Biologia é um projeto voltado para estudantes de ensino médio, organizado pelo Instituto Butantan. A iniciativa é apoiada pela Escola Superior do Instituto Butantan (ESIB), com o objetivo de promover e disseminar o conhecimento nas áreas da biologia.

“Sou muito grato, primeiramente, a Deus e a minha família por terem sempre me apoiado nesta longa caminhada. Além disso, a todos os professores que me ajudaram a chegar lá, desde o início da minha formação acadêmica”, afirma Marcos Paulo, citando os nomes das professoras Lilian Amaro, Valéria Mafra e Vitória Louise.





“No Butantan, foi uma honra estar ao lado de alunos tão brilhantes de diversos estados brasileiros, além de ter conhecido a equipe de pesquisadores e doutores responsáveis pela capacitação para a olimpíada internacional”, declara o estudante mineiro.

Ele afirma que está intensificando os estudos para as provas na capital cubana. “Estou me preparando para a OIAB e espero conquistar uma medalha de ouro para o Brasil”, diz.

“Conquistar a medalha de ouro na OBB e participar da seletiva no Butantan, ao lado de renomados cientistas brasileiros, já foi por si só um privilégio para Marcos e uma experiência inesquecível para um estudante tão jovem como ele. Ficamos em êxtase ao saber que ele irá agora representar a equipe brasileira na etapa internacional”, avalia Valéria Mafra, uma das professoras do estudante.

O que é a OIAB

A Olimpíada Ibero-Americana de Biologia (OIAB) é uma competição anual de biologia entre estudantes do ensino médio de países da América do Sul e América Central e ainda Portugal e Espanha. Os idiomas utilizados são espanhol e português.

A competição é organizada por professores voluntários de universidades e escolas secundarista. A iniciativa tem como objetivo estimular o interesse dos alunos pelo estudo da biologia, premiar publicamente o esforço dos jovens talentos, promover relações de amizade entre professores e entre alunos de diferentes países, incentivar a troca de experiências e despertar ou consolidar o desejo para a investigação dos jovens nas ciências biológicas.

A OIAB conta com a participação de estudantes da Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, México, Panamá, Peru, Portugal e República Dominicana.