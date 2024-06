O CEO da Ânima Educação, Marcelo Battistella Bueno, é o convidado deste sábado (15/6) no EM Minas, programa da TV Alterosa, em parceria com o Estado de Minas e o Portal Uai, que vai ao ar às 19h30. Na conversa com o jornalista Benny Cohen, Bueno faz uma avaliação do papel da inteligência artificial na educação, das tendências do ensino remoto e híbrido, e o professor nesse novo cenário.





No comando de uma empresa que acumula cerca de 400 mil alunos matriculados, Bueno diz que a preparação para uma educação híbrida começou antes da pandemia, inspirada pela tendência de omnichannel —integração dos canais de venda— observada no varejo. “O que nós temos visto é que os estudantes querem usar mais ou menos tecnologia de acordo com a área do saber”, detalhou. Ele também vê com bons olhos a chegada cada vez mais forte da Inteligência Artificial (IA) no cotidiano dos alunos e dos professores.





Na entrevista, ele discute a evolução do sistema educacional rumo a um modelo focado em competências, deixando para trás o tradicional enfoque conteudista. Ele aborda a importância das competências perenes, ou soft skills, que considera fundamentais para o sucesso pessoal e profissional no futuro. Bueno também fala sobre as perspectivas para a chegada de uma unidade da Le Cordon Bleu, em Belo Horizonte, prevista para ser inaugurada até 2025, fruto de uma parceria entre os franceses e o grupo Ânima.





Sob a liderança de Bueno, a Ânima é hoje um dos maiores conglomerados de ensino superior do país, proprietário de redes como Uni-BH e a Una em Belo Horizonte, cidade onde a organização surgiu em 2003. Presente em 75% do território nacional, o grupo tem 12 centros universitários e 26 marcas em todas as áreas de conhecimento.







