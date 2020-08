(foto: Pixabay)



A Ânima Educação, organização educacional particular de ensino superior no Brasil, foi eleita uma das 10 melhores empresas para se trabalhar, em Minas Gerais, pela Great Place to Work (GPTW).



Responsável por cerca de 15 marcas presentes no Brasil e com aproximadamente 900 colaboradores, a empresa investe em capacitação, projetos de bem-estar e acompanhamento de vida e carreira de seus funcionários, os chamados educadores e educadoras.





Tânia Chaves, analista de marketing da Ânima Educação, destaca que trabalhar na empresa, para ela, significa defender um propósito nobre: o de transformar o país pela educação.



“Para além disso, é também uma alegria me ver representada em uma empresa que preza pela diversidade. Nunca tive tantos pares negros em nenhuma outra organização por onde eu passei nesses mais de 20 anos de carreira na área de comunicação e marketing. Também não posso deixar de mencionar que me alegro com a atual preocupação da companhia em levar ainda mais a sério a causa racial, pensando em projetos específicos para todos”, diz.





Segundo a instituição, são oferecidas, dentro da empresa, oportunidades de crescimento, desenvolvimento e apoio para o fortalecimento emocional, bem como atividades para cuidados com o corpo.



Em meio à pandemia, a empresa, inclusive,mantém uma agenda com aulas de meditação, ioga, aikido, webnars, atividades ergonômicas, apoio psicológico e acompanhamento individualizado para todos os colaboradores que apresentam sintomas do COVID-19. Esse processo é feito a fim de contribuir para o equilibro do corpo e da mente dos funcionários.





“A Ânima não é apenas uma instituição que tem como missão transformar o país pela educação atendendo mais de 145 mil alunos em todo o Brasil. Nós também temos o compromisso de cuidar de nossas pessoas, pois todo o sucesso alcançado é fruto do trabalho realizado por grandes profissionais. Além disso, a organização investe cada vez mais em desenvolvimento de confiança, alto desempenho e inovação no ambiente de trabalho”, destaca Carolina Marra, vice-Presidente de gente, cultura e gestão da Ânima Educação.





Além de conquistar a premiação do Great Place to Work, desde 2017 a Ânima figura como uma das 150 Empresas mais inovadoras do país, de acordo com o Anuário de Inovação do Valor Econômico.



Ainda, conquistou, em 2019, o prêmio Mulheres na Liderança, na categoria educação, em uma iniciativa da ONG Women in Leadership in Latin America (WILL). Também em 2019, a empresa foi destaque no Anuário Época NEGÓCIOS 360°, como uma das melhores empresas, na área de educação, do Brasil.





Una e UniBH, faculdades mineiras que integram o ecossistema Ânima, também foram eleitas entre as três melhores empresas para se trabalhar em Minas Gerais, respectivamente. Ambas as marcas foram indicadas individualmente à categoria Grandes Empresas, figurando no ranking desde 2013.





