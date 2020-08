70 chances de nível técnico em novo processo seletivo da Semed PA

(foto: Divulgação/Prefeitura de Marabá ) Foi publicado um novo edital de abertura de processo seletivo simplificado, no Diário Oficial do Pará. O documento torna público um novo certame da Secretaria Municipal de Educação de Marabá - Semed/PA, que terá inscrições abertas dia 1º de setembro, às 8h. O período de inscrições durará apenas três dias.





São oferecidas 70 vagas de nível técnico para contratação temporária, por seis meses, de profissional de apoio escolar - cuidador. Os classificados terão jornada de trabalho de 40h semanais em local e horário estabelecido pela Semed. O salário mensal previsto é de R$ 1.056,11.





Cabe aos profissionais selecionados oferecer apoio aos alunos com deficiência que necessitam de auxílio no desenvolvimento das atividades no âmbito escolar.





As participação será gratuita. Para se inscrever, é necessário preencher uma ficha de inscrição online disponibilizada no endereço eletrônico semedmaraba.pa.gov.br





Além da avaliação de documentação comprobatória que todos os candidatos deverão passar, o processo seletivo também contará com uma entrevista, onde o profissional terá avaliado a habilidade de comunicação, o comprometimento, a capacidade para trabalhar em equipe, e as habilidades técnicas da área de atuação.





O prazo de validade deste certame será de seis meses, podendo ser prorrogado uma única vez, caso necessário.