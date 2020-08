(foto: CoxinhaFotos/Pixabay )



Já imaginou conseguir um emprego em uma das melhores empresas para trabalhar em Minas Gerais? Três das 20 empresas reconhecidas pela consultoria global Great Place To Work (GPTW), que avalia companhias que estão se preocupando cada vez mais com o bem-estar dos funcionários, estão com mais de 200 vagas disponíveis em diversas áreas.



A Take, empresa de soluções conversacionais e chatbots, que atua no mercado mobile há 21 anos, conquistou o segundo lugar no ranking GPTW das melhores empresas para se trabalhar em Minas Gerais, na categoria médio porte.



Ano passado, ocupou o 22º lugar como melhor empresa média para trabalhar no ranking Brasil. Desde 2013, a empresa vem conquistando lugar de destaque no prêmio GPTW.



Com cerca de 450 colaboradores trabalhando em prol da inovação no setor, a empresa fez 175 processos seletivos entre janeiro e junho deste ano e já está com mais 50 vagas abertas para São Paulo e Belo Horizonte, além de opções de trabalho remoto. Para conferir todas as vagas, acesse https://take1.recruitee.com/





A Take está operando 100% em home office desde o início da pandemia e, entre as medidas que a empresa adotou para promover mais qualidade de vida para seus Take.Seres (como são chamadas as pessoas que trabalham na empresa), está um projeto de escuta ativa em que profissionais da área de psicologia ajudam os funcionários nesse momento de incertezas e medos.



"Cinco psicólogas que já atuavam antes na organização com foco na gestão de pessoas agora estão totalmente dedicadas a participar de conversas virtuais com os funcionários para criar um clima de segurança psicológica e ajudá-los a lidar com os problemas emocionais. Além disso, a Take está disponibilizando aulas gratuitas de ioga, alongamento e aeróbico, através de uma rede social corporativa que utilizamos", afirma Daniel Costa, chairman & head of people da Take.



Mas não para por aí. A Take enviou mais de 86 cadeiras e 30 mesas para as casas dos seus funcionários em BH e SP, e disponibilizou internet para que eles pudessem ter toda a infra-estrutura para o trabalho remoto. Outra ação foi a criação de um programa de onboarding virtual para os novos talentos.





Pelo terceiro ano consecutivo, a Hotmart, especializada em educação on-line, figura no ranking das melhores empresas para trabalhar em Minas Gerais. Com atuação global e escritórios no Brasil, Espanha, Colômbia, México, Holanda e Estados Unidos a empresa fornece todo o ecossistema para a criação, venda e distribuição de conteúdos educacionais digitais, como cursos on-line, ebooks, podcasts, entre outros formatos.





contratando mesmo durante o período de pandemia. Desde o início do ano, já foram mais de 208 contratações, sendo 169 na quarentena. Com todo o processo de seleção adaptado para o on-line, a empresa acaba de anunciar a abertura de 144 vagas para diversas áreas, como marketing, financeiro, desenvolvimento de negócios e tecnologia.



A Hotmart segue contratando mesmo durante o período de pandemia. Desde o início do ano, já foram mais de 208 contratações, sendo 169 na quarentena. Com todo o processo de seleção adaptado para o on-line, a empresa acaba de anunciar a abertura de 144 vagas para diversas áreas, como marketing, financeiro, desenvolvimento de negócios e tecnologia. As oportunidades são para as cidades de Belo Horizonte, São Paulo, Bogotá (Colômbia), Cidade do México (México) e Amsterdam (Holanda). Para conferir todas as vagas e se candidatar é só acessar: https://www.hotmart.com/jobs/pt/vagas





Durante o isolamento social, a empresa está disponibilizando mesas e cadeiras para os colaboradores trabalharem de casa, ajuda de custo para despesas com energia elétrica, aulas de ginástica laboral e ioga on-line, além de atendimento psicológico de forma remota.



Tudo isso para tornar os dias um pouco mais leves e confortáveis, na medida do possível. Além disso, os novos troopers, como são chamados os funcionários da empresa, recebem um kit de boas-vindas com computador, fone de ouvido, caderno, adesivos e caneca.



Há nove anos no mercado, o Méliuz recebeu o prêmio da GPTW pelo quarto ano consecutivo. Este ano a empresa ficou com a 11ª posição. Em junho, a startup também foi reconhecida no ranking mulher como uma das 35 melhores rmpresas para mulheres trabalharem no Brasil, no segmento de médio porte.



Com sede em Belo Horizonte, a empresa conta com cerca de 150 colaboradores em todo o Brasil e proporciona um ambiente de trabalho colaborativo e descontraído, no qual os funcionários são estimulados a oferecer uma experiência completa e satisfatória a todos os clientes.



Além disso, oferece salário e benefícios compatíveis com o mercado e horários flexíveis. Atualmente, por conta da pandemia, todos os funcionários estão trabalhando de casa, desde 13 de março. A empresa emprestou os equipamentos ergonômicos para quem solicitasse, incluindo cadeiras e suportes adaptáveis aos diferentes espaço.



"No Méliuz, trabalhamos muito para manter nossa cultura de ‘ganha-ganha-ganha’ presente também nas nossas relações internas. Estamos sempre pensando em formas de fazer com que o crescimento da empresa seja repassado também para o time. A política de stock options foi uma das formas que encontramos, entre outras iniciativas como o Méliuz Awards - premiação anual dos funcionários que se destacaram - e a implementação semestral do programa de promoções e mérito. Receber este reconhecimento, mais uma vez, reforça a importância do que acreditamos e nos mostra que estamos no caminho certo", afirma Israel Salmen, fundador e CEO do Méliuz.



Atualmente, a empresa está com 15 vagas disponíveis, para áreas como administrativo/financeiro, estratégia, produto e engenharia, nas cidades de Belo Horizonte e Manaus. Todas as informações estão disponíveis no site do Méliuz: https://www.meliuz.com.br/









