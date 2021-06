Salário de até R$ 20,5 mil: UFU abre seleção para professores

(foto: Freepik) Um novo processo seletivo foi divulgado pela Universidade Federal de Uberlândia ( UFU ), em Minas Gerais. O certame visa preencher seis vagas imediatas e temporárias de nível superior, com remuneração de R$ 5.488,43 a R$ 20.530.





As oportunidades são para professores de letras - estudos literários; recursos florestais e engenharia florestal; botânica ou ecologia; administração pública e de empresas, ciências contábeis e turismo; biotecnologia relacionada à área da saúde ou biotecnologia animal; engenharia mecânica - manutenção mecânica; metrologia; processos de fabricação; projetos mecânicos; termo-fluidos; gestão da produção; ergonomia e segurança do trabalho. Além das vagas previstas, a seleção poderá nomear docentes por meio de formação de cadastro de reserva.





As inscrições poderão ser feitas das 15h de 1º de julho até às 14h59 do dia 15 do mesmo mês, de forma presencial na universidade. Os inscritos serão analisados por meio de análise de títulos, realizada de forma remota.





O prazo de validade da seleção será de um ano, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período. Confira aqui os detalhes!













*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer