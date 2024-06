A greve dos professores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) durou 51 dias. A paralisação, que teve início em 15 de abril, terminou em assembleia realizada na última quarta-feira (5/6). Foram quase dois meses sem aulas - tempo que prejudicou os alunos da Federal, que perderam conteúdo acadêmico, além daqueles que estavam prestes a terminar o curso e tiveram que adiar a formatura.





Assim, o Estado de Minas foi até o Campus Saúde da UFMG, localizada na Avenida Professor Alfredo Balena, Região Centro-Sul de BH, para ouvir dos alunos sobre o retorno das aulas nesta segunda-feira (10). Dois afetados pela greve são os alunos de Medicina Silvanilson de Souza Ferreira e Nathan Vincenzi, que estão no 5° período e tiveram mais da metade das aulas paralisadas.



“Esse lance de parar a maioria e ficar uma ou duas tendo aula acaba travando muitos alunos aqui. Muita gente é de fora. Ficou meio complicado voltar para minha cidade, porque estava tendo aula aqui”, diz Silvanilson, que é do interior da Bahia. O estudante afirma que até chegaram a falar com os professores que o ideal seria paralisar tudo ou não paralisar ninguém, mas que não foram ouvidos.

Já o estudante Nathan Vincenzi conseguiu separar um fim de semana para ir a Uberlândia (MG), onde mora a família. “Minha expectativa era que demorasse um pouquinho mais a greve. Ainda mais pelo que o povo falava das assembleias, dos reajustes salariais, que não estava batendo muito com a proposta do governo”, destaca.





Ambos os estudantes concordaram que as aulas voltaram em um bom prazo. Além disso, repercutiram sobre o novo calendário do ano letivo, que foi estendido até fevereiro de 2025. “Se demorasse mais ia acabar pegando grande parte das férias de dezembro e janeiro no segundo semestre. Está dentro do esperado”, ressalta Silvanilson.

A dupla de medicina Silvanilson de Souza Ferreira e Nathan Vincenzi Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

A estudante de Medicina Lívia Jardim Pinheiro, de 21 anos, está no 4° período e teve todas as sete disciplinas paralisadas. “Eu acho que a greve é um movimento importante, só que para nós alunos fica bem complicado. Eu moro no interior de Minas, em Araçuaí, e tive que voltar para lá. Quando voltou tive que vir correndo”, explica.





Em relação à reposição das aulas, Lívia acredita que a UFMG organizou bem o período letivo. “Ficou até um calendário melhor do que eu imaginava, porque eu esperava que não ia ter nem um tempinho de férias. Bom que repõe o conteúdo e dá pra você descansar”, diz.

A estudante de medicina Livia Jardim Pinheiro Edésio Ferreira/EM/D.A.Press



Para não prejudicar os alunos que já estão na reta final do curso, alguns professores decidiram não parar as disciplinas. Caso este que aconteceu o estudante do oitavo período de medicina Gabriel Almeida, de 25 anos. “Foi um acerto dos próprios professores, que organizaram o calendário e negociaram com o pessoal do internato. Ficou definido o que é serviço essencial de assistência para a saúde, que não pode parar independente se tiver greve ou não. Aí o internato, que é a partir do 9º período, foi um deles”, afirma.





O estudante explica que o 8º período não poderia parar, porque o 9º ia para o 10º e o 8º vai para o 9º. Se o 8º parar, ia gerar uma lacuna e sobrecarregar os hospitais. Além disso, como não pararam, Gabriel conta que, o semestre que vai até agosto para a maioria dos alunos, continua normal para eles, que vão entrar de férias em 12 de julho.

O aluno de medicina Gabriel Almeida, de 25 anos Edésio Ferreira/EM/D.A.Press



Nem todos foram favoráveis



Uma das estudantes de medicina, que não quis se identificar, foi contrária à greve dos professores. “Minha turma entrou na pandemia. Foi um ano e meio online no início do curso e agora pegamos mais essa greve. Então, ficamos meio não muito a favor, sabe. Talvez fosse melhor esperar essas turmas formarem”, destaca.





A aluna que está no oitavo período continua. “Viemos de uma férias muito longa, porque a UFMG não retorna em fevereiro, no calendário normal ela retorna em março. É muito tempo que ficou parado, e depois a gente mal voltou, entrou ali no ritmo e parou de novo”, termina.



Entenda a paralisação

A greve da UFMG se encerrou na última quarta-feira (5) por meio de votação em assembleia. Ao todo, foram computados 201 votos pelo fim da greve, 179 votos pela continuidade e 16 abstenções. Em Minas Gerais, pelo menos outras 12 instituições federais seguem em greve, incluindo institutos federais (IFs) e universidades, sem previsão de retorno.





Entre as principais reivindicações do movimento, estavam a reposição de perdas salariais acumuladas durante os governos anteriores, a reestruturação dos planos de carreiras, mais investimentos nas instituições e realização de um concurso para contratação de funcionários. O movimento também pedia reajuste imediato dos auxílios e bolsas de estudantes.





Já os técnicos administrativos em educação (TAEs) seguem em greve, iniciada em 11 de abril. Embora a instituição tenha legitimado as paralisações, a UFMG não se manifestou oficialmente.





Mudança no ano letivo

Por causa da greve, o ano letivo na UFMG só vai terminar em fevereiro de 2025. O calendário foi definido na última sexta-feira (7/6), pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da instituição, que definiu ajustes no calendário escolar do ano letivo de 2024.





Ficou decidido que o primeiro período letivo será encerrado em 31 de agosto. Em 23 de setembro, após três semanas de recesso, terá início o segundo semestre letivo, que vai terminar em 8 de fevereiro de 2025. O primeiro período letivo do próximo ano começa em 10 de março e se estende até 12 de julho. Já o segundo começa em 11 de agosto e vai até 13 de dezembro de 2025.