Ex-prefeito de Baldim se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi preso com sinais de embriaguez

Um ex-prefeito da cidade de Baldim, Região Central de Minas, foi preso na tarde desse domingo (9/6) ao se envolver em um acidente com morte na rodovia estadual MG-323.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), Ivan Martins, de 66 anos, estava trafegava pela contramão de direção quando bateu de frente em uma motocicleta ocupada por dois homens.

O motociclista, de 19 anos, teve a perna arrancada e morreu ainda no local do acidente. O garupa, de 38 anos, foi socorrido em estado grave para o Hospital Municipal de Sete Lagoas. Com o impacto, a moto pegou fogo.

O condutor do carro se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas recebeu voz de prisão por apresentar sinais de embriaguez.

A Polícia Civil informou que deslocou a perícia oficial até o local do acidente para realizar os primeiros levantamentos que irão subsidiar a investigação.

O motorista do carro foi encaminhado e ouvido por meio da 2ª Central Estadual do Plantão Digital, onde foi autuado em flagrante por praticar homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Após os trabalhos de polícia judiciária, o ex-prefeito ficou à disposição da justiça.