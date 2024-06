Um carro invadiu a pista contrária, bateu em um caminhão na BR-381 e capotou pouco depois do trevo que dá acesso à cidade de Oliveira, no Sul de Minas Gerais. O acidente aconteceu no início da tarde deste domingo (9/6).

Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas estavam dentro do carro e foram socorridas com ferimentos leves. O grupo seguia de São Paulo para Belo Horizonte quando o acidente aconteceu na altura do km 627 da rodovia.



Também na tarde deste domingo, outro acidente na BR-381 deixou a rodovia interditada. Uma carreta e um caminhão colidiram no km 454 da BR-381, em Sabará, na Grande BH. Segundo motoristas que passavam pelo local, a batida frontal na ponte do Rio das Velhas deixou uma vítima presa no caminhão.