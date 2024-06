Bombeiros na Região Sul de Minas Gerais correram contra o tempo para libertar das ferragens de um carro e levar ao socorro de emergência um jovem de 20 anos acidentado com traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, trauma de tórax e fratura de fêmur, na noite deste sábado (08/06), em Alfenas.

O acidente ocorreu por volta das 20 horas, na altura do KM190 da MGC-491, a Rodovia Domingo Ribeiro Resende, também conhecida como Rodovia do Café, entre Paraguaçu e Alfenas.

Uma caminhonete Toyota Hilux, com placas de Paraguaçu, bateu de frente em um Volkswagen Parati, com placas de Machado.

"No veículo Hilux, havia uma família com 4 ocupantes. Ninguém se feriu. Já no Volkswagen Parati, havia 3 ocupantes, dos quais dois ficaram feridos", informou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). Não foi informado o parentesco entre as pessoas da Hilux.

"O passageiro foi transportado pela ambulância municipal de Paraguaçu. O condutor, um homem de 20 anos, ficou preso nas ferragens", informou o CBMMG. Os Bombeiros cortaram a lataria com um desencarcerador, para liberar a vítima das ferragens.

Após ser retirado do carro, o jovem recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado em estado grave ao hospital Alzira Velano, em Alfenas, por uma Unidades de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A Polícia Militar também esteve no local. Ainda não se sabe quais as causas do acidente.