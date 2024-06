Um homem morreu e o irmão dele ficou ferido após o carro no qual eles estavam sair da pista e bater em uma árvore às margens da LMG-135, entre as cidades de Januária e Itacarambi, no Norte de Minas Gerais. O acidente aconteceu na manhã deste sábado (8/6).

Ao chegar ao local, o Corpo de Bombeiros – acionado às 5h – identificou que o motorista já estava morto e preso às ferragens. A idade não foi informada.

O irmão dele, de 29 anos, foi encontrado pelos militares fora do carro e estava consciente, sendo atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os irmãos trafegavam com o veículo no sentido de Januária/Itacarambi, quando o carro saiu da via e colidiu contra a árvore na altura do km 183 da rodovia. Não há outras informações sobre a dinâmica do acidente.

A perícia da Polícia Civil também compareceu ao local e liberou o corpo, que foi conduzido ao Instituto Médico-Legal (IML) pelo serviço funerário. O veículo foi apreendido pela Polícia Militar, que fez o registro da ocorrência.