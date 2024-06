Ford Fiesta parou de funcionar e de repente fogo tomou conta do veículo precisando do acionamento dos bombeiros em Montes Claros

Automóveis que se incendiaram por panes elétricas e motivos não esclarecidos levaram perigo a residências em Montes Claros, no Norte de Minas, e em São João Del Rei, nos Campos das Vertentes.

O caso mais grave ocorreu no Bairro Tejuco, próximo ao Centro Histórico de São João Del-Rei, onde um veículo Cherry QQ, ano 2011, pegou fogo e atingiu a fachada de casas que precisaram ser evacuadas, na noite desta sexta-feira (07/06).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o fogo alto queimou uma parede e parte de um portão de madeira. "Com o uso de uma linha direta de mangueiras de combate a incêndios, os Bombeiros conseguiram apagar as chamas antes que a situação se agravasse. Apesar do susto, ninguém se feriu", informou a corporação.

"No momento do acionamento, nós estávamos atendendo outra ocorrência. Por uma questão de prioridade, nos deslocamos imediatamente para o local e, quando chegamos, nos deparamos com as chamas já muito altas, tomando todo o veículo e ameaçando seriamente a residência" informa o Sargento Brighenti, chefe da equipe que realizou o combate pelo CBMMG.

Ainda segundo o Sargento, foi necessário iniciar o combate na lateral próxima à parede da casa para evitar que o fogo atingisse o imóvel. "Incêndios deste tipo se espalham muito rapidamente e são de difícil controle devido à natureza dos materiais que constituem um automóvel. Por isso, é necessário um combate bastante eficiente e um rescaldo muito minucioso", disse o militar.

Carro pega fogo e atinge casas perto do centro Histórico de São João Del Rei Reprodução/CBMMG

"A proprietária nos informou que estava dirigindo quando, em determinado momento, percebeu a presença de fumaça na parte dianteira. A suspeita é de uma pane no sistema elétrico ou mecânico, mas somente uma perícia poderia dizer o que de fato aconteceu", conta o sargento.

Na tarde daquele dia, outro incêndio destruiu um Ford Fiesta na Rua Londres, no Bairro Ibituruna, em Montes Claros, por volta de 16h30.

Segundo o CBMMG, ao chegar ao local, os militares depararam com o estacionado na via pública, envolto em chamas. "Agindo com rapidez e utilizando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) apropriados, a equipe conseguiu controlar o incêndio e realizar o rescaldo para evitar qualquer chance de reignição. O motorista do veículo estava presente e relatou que o carro apagou de forma repentina, momento que observou que a parte do motor estava em chamas que se alastraram rapidamente", informou o CBMMG.

O trabalho durou aproximadamente uma hora e foram necessários cerca de 3 mil litros de água para extinguir o fogo, segundo a corporação.