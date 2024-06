Um homem, de 48 anos, caiu em uma grota de aproximadamente 7 metros de profundidade, na zona rural de Pintópolis no Norte de Minas, na madrugada desta sexta-feira (7/6), e foi socorrido com vida mais de três horas depois pelo Serviço de Atendimento Móvel de Atendimento de Urgência e Emergência (Samu). Ele foi resgatado depois que conseguiu sinal de celular dentro do buraco e, usando seu aparelho, ligou para seus familiares informando o ocorrido.

A vítima, que é um pequeno agricultor, sofreu uma fratura no fêmur direito e um forte corte profundo na cabeça e foi levada para o Hospital Municipal de São Francisco, na mesma região, onde não corre risco de morrer.

O fato aconteceu na comunidade de Santa Rita, distante 35 quilômetros da sede de Pintópolis, município de 7.085 habitantes.

Conforme o secretário-executivo e coordenador da Defesa Civil de Pintópolis, Nilson Pereira Ruas, o pequeno agricultor, conhecido pelo apelido de “Roxo”, retornava da casa de uma irmã, andando a pé. Por volta das 2h, no meio da escuridão, acabou “desviando” da estrada e caiu dentro da grota.

Apesar da queda, ele manteve-se consciente o tempo todo. Após as 5h, o agricultor, ferido e de dentro de grota, conseguiu o sinal de telefonia celular e ligou para seus familiares, que acionaram o Samu.

A equipe de socorristas foi até a comunidade rural, mas precisou deixar a ambulância a 500 metros do local onde aconteceu o acidente, que é difícil acesso, para fazer o resgate.