Um incêndio grande atingiu quatro dormitórios da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), em São João del-Rei (MG), na Região do Campo das Vertentes, nessa quinta-feira (06/6).





A APAC fica às margens da BR 265. O lugar acolhe internos do sistema prisional que estão em processo de reintegração à sociedade.

Os Bombeiros constataram que quatro dos seis dormitórios do setor masculino foram atingidos pelas chamas. Os militares precisaram atuar por cerca de quatro horas para apagar o fogo e fazer o rescaldo.

Apesar dos danos materiais, ninguém se feriu. De acordo com o Sargento Adenir, chefe da equipe que atendeu a ocorrência, as chamas atingiram uma grande quantidade de móveis, como camas com colchões e armários, o que tornou o controle ainda mais complicado.

Ainda segundo o sargento, o fogo causou danos estruturais tanto ao local atingido quanto aos cômodos do piso inferior, onde funciona a APAC feminina. A Defesa Civil também foi acionada para verificar as condições do imóvel.

Sobre as causas, o sargento afirma que "devido à proporção das chamas e extensão da área atingida, abre-se a possibilidade de ter sido algo intencional, mas nenhuma possibilidade pode ser descartada. A Perícia da Polícia Civil foi acionada e realizou avaliação do local para tentar identificar o que causou o incêndio".

A Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (Fbac) foi questionada pelo Estado de Minas sobre necessidade de transferência de detentos, casos de hospitalização e prejuízo material, mas até o momento não houve resposta.