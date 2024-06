Uma batida de frente entre um ônibus e uma caminhonete matou uma pessoa na madrugada desta sexta-feira (7/6), na MGC-122, na entrada da comunidade de Barreiro da Raiz, em Janaúba, no Norte de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi na altura do km 170. O motorista do ônibus relatou que seguia no sentido da cidade de Porteirinha (MG) quando a caminhonete invadiu a contramão. Na tentativa de desviar, ele perdeu o controle da direção do ônibus, saiu da pista e bateu em algumas árvores à margem da rodovia.

O motorista da caminhonete ficou preso entre as ferragens e foi retirado pelos bombeiros ainda com vida. Ele foi levado para o Hospital Regional de Janaúba com múltiplas fraturas e morreu horas depois.

A vítima é o empresário Frederico Rodrigues da Silva, de 45 anos. O corpo do empresário será velado no Memorial da Funerária Carvalho, em Janaúba, nesta sexta-feira. O horário do sepultamento ainda não foi marcado.

Empresário Frederico Rodrigues, morto em acidente em Janaúba Redes Sociais

O condutor do ônibus também foi conduzido ao hospital em estado de choque.

Acidente entre caminhonete e ônibus deixa um ferido no Norte de Minas CBMMG

Na hora do acidente, não havia passageiros no ônibus.

Uma equipe da Polícia Militar compareceu ao local para registrar a ocorrência de trânsito e a segurança da cena. A perícia da Polícia Civil também foi acionada.