Acidente foi na altura do km 539, no bairro Estrela do Oriente, no Anel Rodoviário de Belo Horizonte

Um homem, de 52 anos, morreu ao ser atropelado por um caminhão na noite dessa quinta-feira (6/6), altura do bairro Estrela do Oriente, no Anel Rodoviário de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do caminhão, de 56 anos, relatou que seguia na via sentido Vitória quando, na altura do km 539, o homem atravessou a rodovia de forma repentina e que não conseguiu desviar o veículo.

O condutor parou o caminhão, sinalizou a pista e prestou os primeiros socorros. A equipe médica da concessionária Via-040 foi acionada e constatou a morte do homem ainda no local do acidente.

A perícia foi acionada e o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).