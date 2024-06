Um homem de 45 anos em situação de rua foi encontrado morto dentro de uma casa abandonada nesta quinta-feira (6/6) no distrito de Santo Antônio do Rio Doce, em Aimorés, Minas Gerais, com uma faca cravada nas costas. Os suspeitos de participação no assassinato são dois indivíduos, de 27 e 35 anos, que compartilhavam o local como moradia temporária com a vítima.

Testemunhas acionaram a Polícia Militar (PM) relatando o crime e informaram que a vítima era conhecida na região. Após o homicídio, ocorrido na noite dessa quarta-feira (5/6), a dupla fugiu, mas acabou localizada pela PM às margens da BR-259, em direção à cidade de Colatina (ES).

Um dos envolvidos no homicídio disse que mostrou à vítima uma foto da filha dele. O homem teria respondido com um comentário depreciativo, o que motivou o assassinato.

O outro envolvido, qualificado como coautor, foi quem deu a ideia de ambos fugirem para Colatina. Ele negou a participação, mas a polícia identificou vestígios de sangue na roupa dele. Os dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Conselheiro Pena.