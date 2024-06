Um estudante de uma escola municipal de ensino fundamental tentou esfaquear outro jovem na manhã desta quinta-feira (6/6), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O aluno levou a faca para escola. De acordo a Prefeitura de Uberlândia, o botão do pânico no colégio foi acionado, gerando o deslocamento de policiais militares.

O caso aconteceu na Escola Municipal Professor Afrânio Rodrigues da Cunha, no Bairro Jardim Brasília, zona norte da cidade. Os alunos envolvidos têm 14 anos.

O estudante teria se encontrado na porta da escola com o outro adolescente, que é irmão de uma aluna. Eles conversaram e começaram a discutir, o que motivou o agressor a sacar uma faca da mochila e atacar o jovem. Ainda não se sabe o motivo da confusão.

Ele foi contido por funcionários da instituição, mas depois fugiu. O alvo não foi ferido. O agressor foi encontrado e apreendido pelos policiais minutos depois e encaminhado para a delegacia de plantão.



A Prefeitura ainda informou que acompanha o caso para verificar a adoção de outras medidas cabíveis.