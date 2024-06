Um vigilante de 34 anos foi preso nesta quarta-feira (5/6), em um posto de combustíveis de Uberaba, no Triângulo Mineiro, ao lado da BR-050, sob suspeita de cometer um ato obsceno.





O homem, que confessou o crime à Polícia Militar (PM), foi flagrado por testemunhas se masturbando ao lado de pia do banheiro masculino do restaurante do posto. Consta também no registro policial que funcionário do estabelecimento comercial relatou que o suspeito, ao perceber que havia sido flagrado, saiu do banheiro.

Em seguida, na calçada do restaurante e na presença de vários clientes e funcionários, o homem teria abaixado as calças, mas acabou sendo contido por outras pessoas.





Ainda conforme boletim de ocorrência da PM de Uberaba, a todo momento o homem estaria apalpando a genitália e teria dito que estava com "tesão". Ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado, mas terá de comparecer ao Juizado Especial Criminal quando for intimado.