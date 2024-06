Um grave acidente na BR-267, na Serra da Onça, em Bom Jardim de Minas, na Zona da Mata, causou a morte de um caminhoneiro de 41 anos na noite desta quarta-feira (5/6). Dois caminhões colidiram por volta das 23 h em uma área conhecida como Queda d'Água.





O incidente envolveu um caminhão carregado de pedras, que seguia em direção a Juiz de Fora, e outro levando móveis, que se dirigia a Caxambu, no Sul de Minas. O veículo que levava as pedras tombou e atingiu o veículo de móveis, fazendo com que ambos tombassem na pista.





Com o impacto, o motorista do caminhão de pedras foi ejetado do veículo e faleceu no local. O condutor do caminhão de móveis e o ajudante dele sofreram apenas leves escoriações. A carga de pedras ficou espalhada pela pista.





Equipes de emergência, incluindo o SAMU, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, o Corpo de Bombeiros de Juiz de Fora e a Perícia de São João del-Rei, compareceram ao local para atender à ocorrência. A funerária de Bom Jardim de Minas também esteve presente, e o corpo do caminhoneiro foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de São João del-Rei.





Devido ao tombamento dos dois caminhões, o tráfego na rodovia está operando no sistema de Siga e Pare. Os órgãos preveem que a remoção dos veículos e a liberação completa da pista ocorrerão até o início da tarde desta quinta-feira (6/6).