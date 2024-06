Segundo a PM, o homem surtado ameaçava enfermeira do SAMU

A Polícia Militar abriu uma investigação para apurar o fato de um policial ter atirado duas vezes com balas de borracha contra um homem, de 42 anos, que estava dentro de uma ambulância do Samu na cidade de Vazante, no Triângulo Mineiro.







O fato ocorreu na noite do último sábado (1º/6). Segundo os médicos e enfermeiros do Samu, a PM foi acionada para conter um homem que estaria agitado, com potencial de manifestação agressiva. Ele ameaçava uma enfermeira.





Os policiais, segundo mostra um vídeo, chegaram ao local e deram ordem para que o homem se acalmasse e se entregasse. No entanto, ele seguiu agressivo e xingando os agentes.





Um deles decidiu, então, dar dois tiros de alerta, mas que atingiram o homem, que foi levado para o Hospital do Pronto Socorro de Vazante, com ferimentos produzidos pela bala de borracha.





Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar, por volta das 19h40, o paciente estava em “surto psicótico”, muito agitado e agressivo, além de não acatar às ordens dadas pelos policiais.





Como o homem não obedeceu aos pedidos para que entrasse na ambulância e se deitasse, um dos sargentos deu dois tiros.