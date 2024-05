Fachada do Hospital Municipal Odilon Behrens

Um homem, de 32 anos, foi preso depois de agredir a esposa e esfaquear a cunhada na madrugada desta segunda-feira (13/5), no bairro Nova Cachoeirinha, Região Noroeste de Belo Horizonte.



Segundo o boletim de ocorrência, o sujeito foi até a casa da sogra com a esposa para comemorar o Dia das Mães. No decorrer do dia, o homem saiu da residência sem dizer para onde iria e voltou alterado. A esposa dele desconfia que o marido usou cocaína, droga da qual já tem histórico de consumo.

O individuo falava frases sem sentido e dizia que alguém queria matá-lo. Em determinado momento, quando a cunhada se levantou, ele pegou uma faca e a esfaqueou nas costas. A esposa tentou intervir, mas foi agredida com um soco no rosto.

A Polícia Militar foi acionada e, segundo o boletim de ocorrência, encontrou o autor do crime segurando a cunhada pelo pescoço e ameaçando cortar a garganta dela caso os militares avançassem. Depois de 30 minutos de negociação, o homem soltou a faca e se entregou.

A companheira do indivíduo, de 30 anos, foi encaminhada para o Hospital Odilon Behrens, onde foi medicada e liberada. Já a cunhada do homem, de 43, foi encaminhada para o Hospital João XXIII e precisou ficar internada por causa das perfurações no tórax.

O homem também precisou de atendimento médico. Ele foi preso ao deixar o Hospital Odilon Behrens. A faca usada na agressão foi recolhida. O caso será investigado.