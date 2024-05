Homicídio aconteceu dentro de bar na Avenida Sycaba, no Bairro Icaivera

Um homem de 35 anos foi executado a tiros na tarde deste domingo (12/5) dentro de um bar em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Polícia Militar foi acionada por volta das 14h e compareceu ao local, na Avenida Sycaba, no Bairro Icaivera.

Quando os militares chegaram ao estabelecimento, o homem já estava sem sinais vitais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou o óbito.

Conforme o registro da ocorrência, a vítima estava bebendo no bar, quando, conforme relatado pelo dono do estabelecimento, um homem chegou conduzindo uma motocicleta, desceu do veículo e, sem tirar o capacete, aproximou-se da vítima e deu início aos disparos. O suspeito fugiu em seguida.

Pouco depois, a PM recebeu denúncia anônima, via 190, com a informação de que o responsável pelos disparos estaria em outro bar, na Rua Marajayba, no mesmo bairro.

Os militares foram ao local e encontraram o homem com as características informadas pelo denunciante. No entanto, não foram identificados elementos que pudessem ligá-lo ao homicídio. Deste modo, ele foi apenas qualificado na ocorrência e será chamado posteriormente para prestar depoimento na delegacia.

Na avenida, há câmeras de monitoramento nas proximidades do bar, mas a PM não conseguiu acessar as imagens.

A moto da vítima foi apreendida e o corpo liberado e conduzido ao Instituto Médico-Legal de Betim após os trabalhos preliminares de perícia. A ocorrência foi encaminhada para o 3° Departamento de Polícia Civil da cidade. Ainda não há informações sobre a possível motivação do homicídio.