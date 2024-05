Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma longa fila de veículos em frente ao terminal rodoviário da cidade, no sentido de Ouro Preto

Um acidente envolvendo dois carros na BR-356, em Itabirito, na Região Central de Minas Gerais, deixou sete pessoas feridas, entre elas uma criança, na altura do Bairro das Calçadas. A batida frontal aconteceu no fim da tarde deste domingo (12/5) e travou o trânsito na rodovia.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma longa fila de veículos em frente ao terminal rodoviário da cidade, no sentido de Ouro Preto.

O Corpo de Bombeiros e a Brigada Municipal foram acionados para o resgate. Inicialmente, devido ao vazamento de óleo, as equipes espalharam serragem na pista, que ficou fechada até as 18h, quando a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) chegou ao local para dar início à liberação do trânsito.

Conforme informações da brigada, dois carros bateram de frente por volta das 16h30, após um deles perder o controle da direção e invadir a contramão.

No veículo Polo estavam quatro pessoas. O motorista não ficou ferido e dispensou atendimento. A mãe dele, a ex-cunhada e o padrasto tiveram lesões leves.

No outro veículo, um Gol, o motorista, uma mulher, uma adolescente e uma criança também ficaram feridos, mas sem gravidade. Os socorristas não têm informações sobre qual dos motoristas teria causado a colisão ao invadir a pista contrária.

Cinco vítimas foram levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município em duas ambulâncias dos bombeiros. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) conduziu as outras duas para a mesma unidade hospitalar.