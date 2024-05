Um incêndio atingiu um edifício de dois andares obrigando moradores a fugir das chamas para não serem cercados no bairro Pernambuco, em Bocaiuva, no Norte de Minas, na madrugada desse sábado (11/05).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o fogo tomou conta de todos os cômodos do segundo pavimento da edificação residencial que, segundo testemunhas, era habitada por três moradores.

"A seguir, devidamente equipados com equipamentos de proteção individual e respiratório os militares fizeram a montagem de estabelecimento e realizaram o combate às chamas fazendo uso de diversas técnicas de combate, debelando por completo o incêndio", informa a corporação.

Os trabalhos de combate ao incêndio e de rescaldo duraram cerca de 60 minutos, sendo gastos aproximadamente mil litros de água. "Para entrar na casa, foi necessário arrombar um pequeno portão de ferro e uma porta que dava acesso a residência, tendo em vista que ambos estavam trancados", afirma o CBMMG.

Ainda segundo o CBMMG, todos os cômodos foram danificados, não sendo observados naquele momento a presença de danos que pudessem comprometer a estrutura da casa. Quanto aos objetos e moveis, quase todos foram completamente destruídos. Não se sabe ainda as causas do incêndio.