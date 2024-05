Apavorada, em uma varanda cercada pelo fogo e a fumaça de um incêndio que consumia a casa dela, uma mulher de 51 anos e seu cão pediam socorro e foram salvos pelos bombeiros em Santa Cruz de Minas, nos Campos das Vertentes, na manhã deste sábado (12/05).

Uma equipe de bombeiros que atendia a outra ocorrência passou pelo local e somou esforços com militares que foram combater o incêndio. "A vítima estava na varanda ao lado de seu cachorro e aparentava estar muito nervosa. Um dos nossos militares subiu até lá e, com o uso de um extintor, conseguiu debelar o fogo que atingia um móvel dentro de um dos quartos", conta o sargento Nascimento, chefe da equipe que atendeu a ocorrência.



"Conseguimos retirar a vitima e seu cãozinho usando uma escada. Ela não se queimou, mas reclamava de um incômodo respiratório e, por isso, foi levada para a Santa Casa pelo SAMU. Depois disso, nossa equipe verificou que havia outro foco de incêndio em um botijão de gás na cozinha", relata o militar.

A equipe dos bombeiros então desligou o registro, cessando com isso as chamas. Ainda segundo os militares, após apagarem os focos, ainda foi realizado o rescaldo e também a abertura de portas e janelas para resfriamento do ambiente.