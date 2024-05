Um incêndio de grandes proporções atinge uma oficina mecânica e uma loja de corrimões na tarde desta quinta-feira (9/5), na Avenida Itaú, no Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de Belo Horizonte, na marginal sentido Vitória do Anel Rodoviário. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local contendo as chamas.



Segundo os bombeiros, as equipes foram acionadas às 16h48 para dois endereços distintos, mas, ao chegar ao local, perceberam se tratar do mesmo incêndio.

As lojas atingidas foram a mecânica General Diesel Kowal, na Rua Capixaba do Oeste, 961, e a Loja do Corrimão, na Avenida Itaú, 125.

Três equipes atuaram no combate às chamas e no isolamento do local. Segundo os bombeiros, o incêndio foi controlado por volta de 18h50. Não houve vítimas e ainda não se sabe a causa do incidente.