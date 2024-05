Serão abertas, a partir das 10h da próxima quarta-feira (15/5), no site do Sistema de Administração e Gestão de Pessoal Temporário (Siagepe), as inscrições para profissionais interessados em compor o quadro das carreiras do Administrativo e do Magistério da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG). As inscrições são para profissionais que ainda não estão inscritos no Cadastro de Reserva. O cadastramento será finalizado em 21 de maio, às 17h.





Atendendo às regras da Lei Eleitoral, a pasta publicou, nesta quinta-feira (9), as Resoluções SEE N° 5.007 e N° 5.008, que descrevem os critérios e procedimentos para a inscrição e classificação no Cadastro de Reserva para convocação/contratação temporária de candidatos. Elas estão disponíveis a partir da página 34 até a 37, e nas páginas 17 a 34, respectivamente, no Diário Oficial de Minas Gerais.





Veja as funções





A convocação temporária para o magistério será para as funções de analista educacional/inspetor escolar (ANE/IE), especialista em educação básica (EEB) e professor de educação básica (PEB). As modalidades serão Ensino Regular, Educação Especial, Educação Integral, Educação Profissional e Conservatórios Estaduais de Música.

Já as contratações temporárias para o quadro Administrativo são destinadas às funções de Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB), Assistente Técnico de Educação Básica (ATB) e o Analista de Educação Básica (AEB).





A classificação final dos candidatos inscritos está prevista para ser publicada no site da Educação, neste link, a partir das 17h do dia 10 de junho.





Inscrições





Antes de iniciar a inscrição para o quadro de magistério, o candidato deverá certificar-se da existência, na circunscrição da Superintedência Regional de Ensino (SRE), da função/componente curricular/área de conhecimento, modalidade de ensino e curso, para a qual pretende se inscrever.

Para a área administrativa, o candidato deverá certificar-se da existência, na circunscrição da SRE, da função na qual pretende se inscrever.





Os interessados poderão realizar até três inscrições por SRE no Cadastro de Reserva, de livre escolha, observando, no ato da contratação temporária, as normas vigentes para o acúmulo de cargos, conforme previsto em legislação própria.





*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos