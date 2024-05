Ao todo são ofertadas 20 vagas divididas entre os cargos de analista de recursos estratégicos e analista de tecnologia da informação na Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte (Prodabel)

Prodabel abre inscrição para concurso público com salários entre R$ 6.864,53 e R$ 7.726,35. Ao todo são ofertadas 20 vagas divididas entre os cargos de analista de recursos estratégicos e analista de tecnologia da informação. Para participar é preciso se inscrever no site da organizadora até o dia 6 de junho. No ato da inscrição é preciso realizar o pagamento de uma taxa de R$ 120,00.





O concurso será dividido em duas etapas com prova objetiva de múltipla escolha e discursiva que acontecerão no dia 7 de julho, em Belo Horizonte. Os inscritos saberão o local de aplicação a partir do primeiro dia de julho.







Para quem quer participar, mas não tem acesso a internet, a Prodabel disponibilizou um posto presencial com computador e impressora. A inscrição pode ser feita no local. O posto estará funcionando de segunda a sexta, de 13h às 18h, na Universidade FUMEC localizada na rua Cobre, 200, bairro Cruzeiro, Sala D101.

Disponibilização de vagas





Do total de vagas oferecidas, 10% serão reservadas para candidatos que se declararem pessoa com deficiência (PCD) e 20% para candidatos negros. Além disso, os candidatos que fizerem o concurso poderão ficar em um cadastro de reserva para futuras vagas.





Confira a lista de cargos disponíveis e salários





Duas vagas para Analista de Recursos Estratégicos (Advocacia) - R$ 6.864,53

Cinco vagas para Analista de Recursos Estratégicos (Gestão Administrativa) - R$ 6.864,53

Uma vaga para Analista de Recursos Estratégicos (Mapeamento Urbano) - R$ 6.864,53

Doze vagas para Analista de Tecnologia da Informação (TIC) - R$ 7.726,35

SERVIÇO:

Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte (Prodabel)

Inscrições na administradora do concurso

Prova: 7 de julho

Inscrições até 6 de junho