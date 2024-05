A Prefeitura de Juiz de Fora anunciou, nesta terça-feira (7/5), um concurso público para contratação de servidores efetivos do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb). Para o cargo de auxiliar de serviços serão disponibilizadas até 330 vagas, sendo 200 para convocação e 130 para cadastro de reserva. Já para o setor administrativo serão 17 oportunidades. O edital será publicado no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira (08/5). Ainda não foram divulgadas informações sobre os salários.

As inscrições devem ser realizadas online entre 3 de julho e 2 de agosto. “Tem 17 anos que o Demlurb não faz um concurso público. Nós estamos retomando isso. O Demlurb não só é uma peça fundamental na operação da infraestrutura urbana de Juiz de Fora, mas é também um grande empregador”, destacou a prefeita Margarida Salomão.





A diretora-geral do Demlurb, Ana Luísa Guimarães, ressaltou os avanços que o concurso trará para o departamento. “Além da recomposição do quadro de profissionais, tem sido feito também um esforço no sentido da modernização, que está prevista com esses novos profissionais que irão compor o departamento”, afirmou.





VEJA A LISTA DE VAGAS





Fundamental Incompleto:



Auxiliar De Serviços



Motorista II - Veículo Pesado



Técnico De Nível Médio I:



Eletrotécnica



Gestão Ambiental



Mecânica



Técnico De Nível Superior I:



Administração



Administrador



Analista De Sistemas



Contador



Engenheiro Ambiental/Civil/Sanitarista



Engenheiro Eletricista/Engenheiro De Energia



Engenheiro De Mecatrônica/Automação/ Produção

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa