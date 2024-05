A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) lançou, nesta terça-feira (7/5), a cartilha “Isso é papo de homem”. O material pretende estabelecer um diálogo com o público masculino e esclarecer o papel dos homens no enfrentamento e combate à violência contra as mulheres. A cartilha já está disponível no site da DPMG.



O material contém informações sobre prevenção, a legislação brasileira sobre o tema e os canais de denúncia e acolhimento de mulheres vítimas.



O conteúdo foi elaborado pelo defensor público Frederico Guilherme Dornellas Piclum, em atuação na Defensoria Pública na Unidade de Caxambu, na Região Sul de Minas. “Atuando em um município pequeno e de vara única, percebi que a maioria dos crimes era relacionada à violência doméstica. Além de perceber um comportamento violento, por parte dos homens, nos processos de família, tais como divórcio, partilha e guarda dos filhos”, explicou.







Apesar de ser um material educativo direcionado para os homens, o conteúdo também é fonte de consulta para mulheres. “Porque a cultura machista é reproduzida tanto por homens, no sentido de achar que são superiores, quanto pelas mulheres, acreditando que são inferiores”, finalizou o defensor público.



