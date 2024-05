Um casal de Belo Horizonte será indenizado em R$ 17.605,10 por danos morais e materiais ao sofrer com uma infestação de ratos em uma hospedagem em Nova York, nos Estados Unidos. Um deles iria disputar uma maratona, mas foi impossibilitado pela infestação no hotel.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), o casal entrou com a ação alegando que adquiriu o pacote de viagem porque um deles iria participar da tradicional maratona da metrópole. Segundo o maratonista, era um sonho sonho participar do evento em Nova York.

Os mineiros pagaram R$ 1.410,10 para participar da corrida, além de R$ 195 com a tradução juramentada. Também foi contratado o pacote de viagem, que previa transportes aéreo e terrestre e estadia em uma hospedaria gerida por uma instituição da Igreja Católica em Nova York.

No entanto, devido a infestação dos roedores no local onde se hospedaram, eles não conseguiram dormir. Com isso, o maratonista teria ficado impossibilitado de participar da corrida no dia seguinte. O casal entrou com a ação contra a plataforma de turismo e contra a Igreja Católica Apostólica Brasileira.

Ao analisar os argumentos e as provas, incluindo imagens do quarto infestado por ratos, a juíza responsável pelo processo concluiu que a plataforma realizou as reservas e recebeu os pagamentos correspondentes em nome da cadeia hoteleira, o que representa responsabilidade civil solidária por eventuais danos decorrentes. A Igreja Católica Apostólica Brasileira não foi condenada.