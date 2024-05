Belo Horizonte registrou uma sensação térmica de 7,7°C nesta manhã de terça-feira (7).

A temperatura aparente foi registrada por volta das 6h, na estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na Estação do Cercadinho, no Bairro Buritis, Região Oeste da capital mineira.

Esta terça-feira é de céu claro com temperatura diurna elevada na capital, indica a Defesa Civil.

A temperatura mínima pela manhã foi de 16,2°C. A máxima estimada é de 29°C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 35% à tarde.

Na estação da Pampulha, a temperatura mínima foi 18,9°C e a sensação térmica foi maior, de 19°C. Como explica a meteorologista do Inmet Anete Fernandes, essa diferença de temperatura entre estações é explicada pela altitude. Em uma delas, por estar mais em local mais alto, há mais ocorrências de ventos, o que ocasiona temperaturas menores.