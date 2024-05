Em Belo Horizonte diversos locais estão recebendo doações para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal, materiais de limpeza, roupas e calçados em bom estado de conservação, cobertores e água mineral podem ser entregues. A maioria dos donativos vão ser destinados a entidades como Correios, Cruz Vermelha de Minas Gerais e Serviço Social Autônomo (Servas), que estão responsáveis pelo envio dos insumos.

Confira onde doar

- Aeroporto da Pampulha

Praça Bagatelle, 204 - São Luiz, Belo Horizonte

- Aeroporto de Confins

LMG-800, 76 - Rodoviario, Confins

- SERVAS

Avenida Cristóvão Colombo, 683, no bairro Funcionários



- Arquidiocese BH

Rua Além Paraíba, 208, Lagoinha, BH

- Petz Nossa Senhora do Carmo

Av. Nossa Sra. do Carmo, 1448 - São Pedro

- Petz da Pampulha

Av. Professor Magalhães Penido, 1000 - Liberdade

-ALMG

Rua Rodrigues Caldas, 30 - Santo Agostinho

-PUC MINAS

Rua Dom José Gaspar, 500 - Coração Eucarístico

Também é possível enviar ajuda via PIX pela conta do governo do Rio Grande do Sul através da campanha SOS. Aponte a câmera para o QRCODE para poder doar.