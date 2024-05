Chuvas intensas não dão trégua no Rio Grande do Sul

Países como Venezuela, Argentina, Itália, Uruguai e Portugal prestaram solidariedade à situação da população do Rio Grande do Sul, que está sendo atingida pelas chuvas há uma semana.

O governo do Uruguai informou que enviará um helicóptero para ajudar no resgate das vítimas. O anúncio foi feito no último sábado (4/5) pelo X (Antigo Twitter), e o Ministério da Defesa Nacional disse que a operação será realizada após mediação com o governo estadual e o Ministério das Relações Exteriores.





Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, contou ter tido conhecimento da situação do Rio Grande do Sul e prestou condolências. A publicação, feita nesse domingo (5/5), foi respondida pelo presidente Lula (PT). ''Obrigado pela solidariedade a essa região do Brasil, que também tem tantos descendentes de italianos que imigraram para nosso país.''





A Argentina se colocou à disposição das autoridades brasileiras para a assistência imediata da população gaúcha. O governo argentino expressou solidariedade à região Sul e disse poder contribuir com os elementos necessários para atender às vítimas.





Yván Gil Pinto, ministro das relações exteriores da Venezuela, também ofereceu apoio ao governo brasileiro. Ele publicou na sexta-feira (3) um vídeo em que mostrava casas alagadas, carros submersos e pessoas desalojadas no Rio Grande do Sul, prestando solidariedade em nome do presidente Nicolas Maduro.





O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, transmitiu solidariedade aos familiares das vítimas e ao presidente Lula. ''Sequência das cheias devastadoras que têm atingido o Estado do Rio Grande do Sul, provocando a morte de dezenas de pessoas, assim como o desalojamento de numerosas famílias, e afetando gravemente milhares de casas e infraestruturas essenciais'', descreveu o comunicado.