Zoológico pede doação de pets como alimento e revolta público

O Zoológico de Aalborg, na Dinamarca, gerou controvérsia após publicar um pedido inusitado no Facebook: a doação de pequenos animais de estimação saudáveis para servirem de alimento aos predadores. Segundo o post, feito na última quinta-feira (31/7), a instituição afirma ter a responsabilidade de “imitar a cadeia alimentar natural” dos animais que abriga.

O texto explica que galinhas, coelhos e porquinhos-da-índia são essenciais para a dieta de espécies como o lince europeu, que precisa caçar presas inteiras semelhantes às que encontraria em seu habitat. “Se você tem um animal saudável que precisa ser sacrificado por diversos motivos, sinta-se à vontade para doá-lo para nós”, diz a publicação, que também assegura que os sacrifícios serão realizados com cuidado por uma equipe treinada.

Após o abate, os animais seriam usados como forragem. “Dessa forma, nada é desperdiçado — e garantimos o comportamento natural, a nutrição e o bem-estar dos nossos predadores”, argumenta o zoológico.

Embora o pedido mencionasse apenas pequenos animais domésticos, comentários chegaram a oferecer até mesmo um cavalo. A iniciativa foi amplamente criticada por usuários da rede. “Uma mentalidade profundamente perversa e degradante está por trás dessa ideia doentia, que retrata a terrível tendência de indiferença com os animais na Dinamarca. Pensar em dar o seu animal de estimação como alimento é o mais desrespeitoso e indigno que se pode imaginar”, escreveu um internauta.

"Ao criar carnívoros, é necessário fornecer-lhes carne, de preferência com pelo, ossos etc., para terem uma dieta o mais natural possível", explicou a vice-diretora do zoológico, Pia Nielsen, em comunicado.

"Portanto, faz sentido permitir que animais que precisam ser eutanasiados por diversos motivos sejam utilizados dessa forma. Na Dinamarca, essa prática é comum, e muitos de nossos visitantes e parceiros apreciam a oportunidade de contribuir".

Pequenos animais podem ser doados sem agendamento, com limite de quatro por vez. O zoológico também aceita cavalos vivos, com possibilidade de abatimento de impostos, desde que não tenham recebido tratamento médico nos últimos 30 dias.