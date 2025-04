Tartaruga de quase 100 anos tem os primeiros filhotes em zoológico

Recentemente, a ciência obteve um marco significativo no Zoológico da Filadélfia: pela primeira vez em 150 anos de história, a instituição anunciou o nascimento de filhotes de tartaruga-das-Galápagos. A novidade, divulgada na última quinta-feira (5/4), trouxe alegria aos visitantes e funcionários, com a chegada de quatro filhotes, todos filhos da tartaruga "Mommy" e do macho "Abrazzo", um casal de tartarugas com quase 100 anos de vida.

Os filhotes representam um avanço importante para a preservação da espécie, que está criticamente ameaçada de extinção. Esses animais, nativos da Ilha de Santa Cruz, nas Ilhas Galápagos, no Equador, são conhecidos por seu tamanho impressionante, sendo as maiores tartarugas vivas. Mommy tem cerca de 97 anos e reside na instituição desde 1932, tornando-se um ícone da instituição. Já Abrazzo foi transferido para o local em 2020, e estima-se que ele tenha cerca de 96 anos.

Os nascimentos começaram em 27 de fevereiro, com o primeiro ovo eclodindo, seguido por mais ovos que ainda podem trazer mais tartaruguinhas nos próximos dias. A equipe responsável monitora cuidadosamente o desenvolvimento dos ovos restantes. Por enquanto, eles estão sendo mantidos nos bastidores da Casa de Répteis e Anfíbios, onde estão sendo alimentados e se desenvolvendo adequadamente.

Em entrevista à ABC News, a presidente e CEO do Zoológico da Filadélfia, Jo-Elle Mogerman, expressou sua empolgação com o acontecimento histórico. "Esse é um marco significativo para nossa instituição. Estamos felizes em compartilhar com nossa cidade e com o mundo o nascimento desses filhotes, que representam o futuro da espécie", afirmou.

Ela também destacou que, com a chegada dos animais, o zoológico reforça seu compromisso com a conservação da vida selvagem, com a visão de que essas tartarugas irão contribuir para uma população próspera da espécie em um planeta mais saudável nos próximos 100 anos.

Esses nascimentos ocorrem em um contexto de esforços intensivos de preservação da tartaruga-das-Galápagos, que tem sido parte do programa de sobrevivência da espécie da Associação de Zoológicos e Aquários (AZA). A última ninhada de tartarugas dessa espécie a eclodir em um zoológico credenciado foi em 2019, no Riverbanks Zoo, na Carolina do Sul.

A estreia pública dos bichinhos está marcada para 23 de abril, coincidindo com o 93º aniversário de Mommy no zoológico. Nesse mesmo evento, o estabelecimento também realizará um concurso para nomear os novos habitantes.

Além do casal, o local abriga outros membros da família importantes para a conservação, como a "Little Girl", outra tartaruga das Galápagos, e duas tartarugas gigantes de Aldabra, chamadas Betty e Wilma.

