Turismo regenerativo coloca a natureza no centro desta atividade

O turismo regenerativo é uma tendência que vem crescendo entre viajantes que buscam não apenas conservar os destinos, mas também regenerar os inúmeros impactos negativos causados aos ecossistemas durante suas viagens. Entre os princípios do turismo regenerativo está a ideia de colocar a natureza como pilar principal e o ser humano se entender como parte da natureza.

Um dos pioneiros nessa modalidade é o Panamá, que vem sendo líder em turismo sustentável e desenvolvimento comunitário. No dia 24 de maio de 2023, o Panamá aprovou uma lei que garante às tartarugas marinhas o direito legal de viver e ter passagem livre em um ambiente saudável, impulsionando o movimento dos direitos da natureza.

“Esse movimento turístico abre caminho para um melhor equilíbrio entre a atividade econômica do turismo. Passeios em fazendas focados em agroturismo e caminhadas nos parques nacionais do destino, incluindo observação de pássaros e conservação de tartarugas atraem os turistas que se interessam por este tipo de atividade”, pontua Vininha F. Carvalho, economista, ambientalista e editora da Revista Ecotour News.

De acordo com os membros do “MUDA! Coletivo Brasileiro pelo Turismo Responsável”, o Brasil tem todo potencial para se engajar nesta proposta que visa colocar a natureza no centro e o ser humano se entender como parte dela.

Para a comunicadora e fundadora do “Por Um Recomeço”, Renata Ferreira, que viaja em busca de projetos regenerativos, para o Brasil abraçar o turismo regenerativo, é preciso ter a visão predominante de que a natureza não está ali para ser explorada.

A turismóloga integrativa, especialista em educação ambiental e conservação da natureza e fundadora da “EkoWays Caminhos Regenerativos”, Amanda Selivon, afirma que o turismo regenerativo tem potencial para o fortalecimento de comunidades e suas cadeias produtivas com foco na conservação da biodiversidade e na regeneração da paisagem, facilitam o engajamento e a ecologia social.

O Brasil conquistou mais um relevante reconhecimento internacional que favorece o desenvolvimento do turismo regenerativo: o de melhor país do mundo para o ecoturismo. A informação consta do Índice de Ecoturismo da revista norte-americana Forbes, uma das mais conceituadas publicações de economia e negócios do planeta, que elaborou um ranking classificando as 50 melhores nações dedicadas à prática.

O índice da revista considera fatores como o número de espécies animais e vegetais encontrados em um país, a quantidade de espécies por 10 km², a porcentagem de terras protegidas e o número de Sítios do Patrimônio Natural da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

“Para promover o turismo regenerativo é necessário adotar práticas conscientes e responsáveis, como o uso de energia renovável, diminuição de resíduos e ter condutas adequadas em áreas de fauna e flora, valorizando a cultura, identidade, individualidades do local sem tentar transformá-lo, buscando sempre benefícios mútuos e o meio ambiente preservado”, finaliza Vininha F. Carvalho.

Website: https://www.revistaecotour.news