O suspeito de atacar a mulher em situação de rua tentou se desfazer da faca com que a atacou, jogando a arma no mato antes de se esconder

Uma mulher em situação de rua foi atacada por um homem armado com uma faca na Asa Norte, em Brasília, no último domingo (5/5). O major James Frade, da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), percebeu a agressão e impediu a tentativa de feminicídio.

Ao ver o policial saindo do carro, o agressor fugiu do local em direção ao estacionamento subterrâneo de um shopping no Setor Comercial Norte. O major James acionou, então, outros colegas, que chegaram ao local com uma viatura comandada pelo SGT Ado do 6º BPM. A equipe realizou uma varredura e capturou o suspeito embaixo de um veículo. Ele havia jogado a faca no mato.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) tentou prestar socorro à vítima, mas ela recusou o atendimento médico e se evadiu do local. O homem foi encaminhado à 5ª DP (Asa Norte). Após as oitivas, o delegado de plantão decidiu colocar a ocorrência em apuração por não ter a versão da vítima. Ela foi procurada pelas viaturas da área, mas não foi localizada.