Luis Felipe Alves do Nascimento, de 27 anos, sorri e faz sinal de 'legal' em praia no Rio; jovem morreu depois de ser baleado em assalto

O personal trainer Luis Felipe Alves do Nascimento, de 27 anos, baleado após tentar defender a namorada de um assalto, na Praia do Flamengo, na Zona Sul do Rio, morreu neste domingo (5).

Luis estava internado no Hospital Municipal Miguel Couto. A unidade de saúde só informou a morte do jovem nesta segunda-feira (6). Ele estava caminhando com a namorada quando foi abordado por dois criminosos em uma moto. Os dois voltavam de um luau.



A mãe de Luis, Antônia Edivânia, se desesperou na porta do hospital ao ser informada da morte do único filho.



“Isso não se faz com uma mãe, gente. Me deu esperança a noite inteira. Ele é o meu filho único. Eu passei a noite inteira orando de joelho na minha casa”, disse.



Por conta da perda de sangue, amigos de Luis chegaram a promover uma campanha de doação de sangue. A Polícia Civil investiga o caso.