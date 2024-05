Correio Braziliense - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem abusando sexualmente de uma mulher em situação de rua, que se encontrava deitada sob um pedaço de papelão em uma calçada no Centro de Santos, em São Paulo.



Na imagem, o homem senta atrás da vítima que tenta se defender do suspeito com as pernas, enquanto ele a tocava nas partes íntimas. Em seguida, o homem faz uma espécie de 'cabana' com papelões próximo a uma parede onde o ato sexual foi consumado.

Em nota ao Portal G1, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) afirmou que a polícia trabalha para identificar o autor do crime.

Em notas, as polícias Civil e Militar afirmaram que a ocorrência não foi registrada e que o suspeito ainda não foi localizado. Um advogado criminalista consultado pela publicação afirmou que o caso pode incorrer em importunação sexual, ato obsceno e estupro de vulnerável.

