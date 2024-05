Recuperar imagens de uma câmera de vídeo é a expectativa para o esclarecimento de um assassinato de um homem, de 38 anos, com ares de execução. O crime foi na madrugada deste sábado (4/5), no Bairro Jardim Brasília, em Betim, e a vítima foi morta a tiros.

Segundo uma testemunha que estava bebendo com a namorada, ao se levantar para ir ao banheiro, ele viu um homem, encapuzado, vestindo blusão escuro e boné, armado, entrando no bar. O suspeito se dirigiu ao balcão, onde estava a vítima, e descarregou a arma em direção a ela, fugindo, em seguida, em um carro Palio de cor prata.

Para identificar o criminoso, a polícia trabalha para conseguir as imagens da câmera de segurança que tem no bar. O aparelho é vinculado ao celular do proprietário do estabelecimento, que estava em cima do balcão, e foi atingido pelos tiros. A expectativa do comerciante é que uma funcionária d bar tenha as imagens registradas em seu celular.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Betim. Não existe, até o momento, nenhum elemento que possa explicar o crime. Os policiais civis tentam identificar a vítima e conseguir informações sobre possíveis rivalidades que ele teria.