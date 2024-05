Homicídio aconteceu na Rua K, em Revés do Belém, na cidade de Bom Jesus do Galho

Um homem de 51 anos, identificado como Sebastião de Souza Lima, foi morto a tiros no distrito de Revés do Belém, situado no município de Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. A família alega não saber o que teria motivado a execução, que aconteceu na noite dessa quinta-feira (2/5). A Polícia Militar (PM), no entanto, informou que há um boletim de ocorrência no qual Sebastião é apontado como o responsável pelo estupro de uma adolescente de 13 anos. Apesar disso, a motivação para o crime ainda será investigada.

Acionada às 21h, a PM foi ao local, mas, inicialmente, não localizou Sebastião. O filho dele informou aos militares que o pai havia sido atingido por diversos disparos de arma de fogo. Ele disse que a vítima saiu de casa para comprar comida e, minutos depois, escutou barulhos de tiro.



Ao sair do imóvel, o rapaz alegou ter visto dois homens, encapuzados e vestindo roupas pretas, correndo em uma rua em direção à rodovia LMG-759. Sebastião foi achado pelo filho caído na via, com várias perfurações na face, perto do ponto onde ele flagrou os suspeitos fugindo.



A vítima foi levada pelo filho, com ajuda de um irmão, ao Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, também no Vale do Rio Doce, onde veio a óbito, conforme confirmado pela PM ao ter acesso à ficha de entrada do paciente na unidade de saúde.

Assim como os filhos, uma mulher, que mora na casa de Sebastião há três meses, disse não saber o que poderia ter motivado o assassinato. Segundo ela, o homem não recebeu nenhuma ligação antes de sair. A ocorrência não menciona se há algum grau de parentesco desta testemunha com a vítima.



No local do assassinato, não há câmeras de monitoramento. Além disso, a cena do crime não foi preservada, pois o local onde a vítima caiu foi encoberto por terra jogada pelos moradores, prejudicando os trabalhos de perícia.

A PM não conseguiu localizar nenhuma testemunha que informasse ter visto a execução. Porém, alguns moradores confirmaram a versão do filho da vítima, afirmando que viram dois homens fugindo em direção à rodovia. Os familiares alegaram não saber quem poderia ter matado Sebastião e por qual razão.



Ao realizar buscas no sistema da polícia, os militares encontraram um boletim de ocorrência registrado contra Sebastião por suspeita de estupro no distrito de Revés do Belém. A vítima é uma adolescente de 13 anos. A PM não citou quando o suposto crime sexual teria acontecido.



Outro homem teria participado do estupro e foi alvo de tentativa de homicídio, informou a polícia. Depois desse episódio, ele deixou o distrito e não foi mais visto. Testemunhas disseram à PM que os dois indivíduos acusados de estuprar a jovem já haviam sido ameaçados de morte.



Nenhum suspeito havia sido preso até o fechamento da reportagem. A Polícia Civil vai investigar o caso.